আমঝুপী ইউনিয়ন ইসলামনগরে মহিলা দলের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

আমঝুপি প্রতিনিধি:আমঝুপী ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড ইসলামনগরে মহিলা দলের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর বার কাউন্সিলের সভাপতি এ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্যামপুর ইউপি সদস্য ছনিয়া আক্তার ছামেনা। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহিলা দলের সাইয়্যেদাতুন নেছা নয়ন এবং সঞ্চালনা করেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জননেতা সাইফুল ইসলাম। স্থানীয় মহিলা দলের নেতৃবৃন্দও এ সময় উপস্থিত
গাংনীতে এক খালে কচুরিপানায় আটকে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যু
