আমঝুপী ইউনিয়ন ইসলামনগরে মহিলা দলের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আমঝুপি প্রতিনিধি:আমঝুপী ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড ইসলামনগরে মহিলা দলের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর বার কাউন্সিলের সভাপতি এ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্যামপুর ইউপি সদস্য ছনিয়া আক্তার ছামেনা। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহিলা দলের সাইয়্যেদাতুন নেছা নয়ন এবং সঞ্চালনা করেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জননেতা সাইফুল ইসলাম। স্থানীয় মহিলা দলের নেতৃবৃন্দও এ সময় উপস্থিত

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য পাতা

গাংনীতে এক খালে কচুরিপানায় আটকে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যু

অন্যান্য পাতা

গাংনীতে র‍্যাবের অভিযানে ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

অন্যান্য পাতা

আমঝুপি’র কৃতী শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ আব্দুল জলিলের দাফন সম্পন্ন

অন্যান্য পাতা

মেহেরপুরে ১৫ ঘণ্টা পর নদী থেকে উদ্ধার হলো স্কুলছাত্র মহিনুলের লাশ 

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More