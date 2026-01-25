আলমডাঙ্গায় বিএনপি’র সন্ত্রাসী কর্তৃক জামায়াতের মহিলা কর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গায় বিএনপি’র সন্ত্রাসী কর্তৃক জামায়াতের মহিলা কর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন
আলমডাঙ্গা অফিসঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আলমডাঙ্গা শাখার উদ্যোগে বিএনপি’র সন্ত্রাসী কর্তৃক জামায়াতের মহিলা কর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে সাংবাদিক ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রাত আটটার দিকে জামায়াতের পৌর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থীর পরিচালক (প্রধান এজেন্ট) জেলা যুব বিভাগের সভাপতি নূর মোহাম্মদ হোসাইন টিপু। তিনি লিখিত বক্তব্য বলেন আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়নের যুগীরহুদা গ্রামে বিকেল ৪টার দিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহিলা কর্মীরা দাঁড়িপাল্লার পক্ষে ভোটের প্রচারণার সময় বিএনপি দলীয় পুরুষ কর্মীরা ছোট কোরআন শরীফ থাকার মিথ্যা অভিযোগ তুলে হামলা চালায় এবং তাদেরকে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে আটক রাখে। ঘটনা জানার পর আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল নারী কর্মীদের উদ্ধারের জন্য দ্রুত যুগীরহুদা গ্রামে পৌঁছায় এই সময় যুবলীগ সন্ত্রাসী বর্তমানে বিএনপি নেতা মানিকের নেতৃত্বে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা চালায়। জামায়াত কর্মীদের অন্তত ১০টি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। এ সময় ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আমির খন্দকার মাসুদ মাথায় গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়, সুজন নামে ১জন জামায়াত কর্মী এবং জামায়াত কর্মী আমানুল্লাহ ওল্টু মারাত্মক জখম হয়। তিনি বর্তমানে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ঢাকার পথে রয়েছেন। উল্লেখ্য কয়েকদিন আগেও এলাকার চরমপন্থী শীর্ষ সন্ত্রাসী বিএনপি নেতা বিপ্লব জামায়াতের নারী-কর্মীদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। প্রিয় সাংবাদিক ভাইরা আপনাদের মাধ্যমে জেলা রিটারিং অফিসার এবং প্রশাসনের কাছে জরুরী ভিত্তিতে এ ঘটনায় পদক্ষেপ গ্রহণ করারনআহ্বান জানাচ্ছি।
