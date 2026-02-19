আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশের অভিযানে কেদারনগরে ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডলসহ আটক ১

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি:আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযান চালিয় কেদারনগর গ্রামের জাহাঙ্গীরকে ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ আটক করেছে গতকাল বুধবার রাত ৯ টার দিকে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশের ইনচার্জ এসআই জাহাঙ্গীর হোসেন, এএসআই শাহাজুল ইসলাম, সঙ্গীয় কনস্টেবল মেহেদী হাসান ও দিপু হোসাইন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেলগাছি ইউনিয়নের কেদারনগর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে কেদারনগর গ্রামের লাল্টুর ছেলে বহুল আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর হোসেন (৪০) কে আটক করে। এ সময় তার দেহ তল্লাশি করে ৪০ পিচ নেশার জন্য তৈরি বিক্রয় নিষিদ্ধ টাপেন্টাডল উদ্বার করে।

এব্যপারে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য আইনের ৩৬ (১) সারণির ২৯ (ক) ধারায় আলমডাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে। মামলা নং ১৪_ ১৯/০২/২০২৬

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য পাতা

ঝিনাইদহে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হামলায় কৃষক নিহত, আটক ২

অন্যান্য পাতা

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ও অতিরিক্ত প্রেস সচিব নিয়োগ

অন্যান্য পাতা

তুলির বাড়িতে ব্যারিস্টার আরমান, কাঁদলেন গুম হওয়া সুমনের মাকে জড়িয়ে

অন্যান্য পাতা

বরিশাল বিভাগে সর্বোচ্চ ভোটের ব্যবধানে নয়নের ঐতিহাসিক বিজয়

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More