আলমডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতীয় বীর শহীদ মেজর বজলুল হুদার ১৬ তম শাহাদত বার্ষিকী পালিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

হাটবোয়ালিয়া/ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি: আলমডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মেজর বজলুল হুদার ১৬তম শাহাদত বার্ষিকী পালিত হয়েছে। গতকাল ২৮ জানুয়ারি হাটবোয়ালিয়া গ্রামে মেজর বজলুল হুদার পরিবার ও এলাকাবাসী মেজর হুদার ১৬তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে কবর জিয়ারত, আলোচনা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে।
গতকাল মঙ্গলবার ফজরের নামাজের পর নগর বোয়ালিয়া ও হাটবোয়ালিয়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে মেজর বজলুল হুদার কবরস্থানে তার স্বজনরা ও এলাকাবাসী সমবেত হয়ে কবর জিয়ারত দোয়া করেন। সকাল ১০টায় হাটবোয়ালিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা চত্বরে আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আতাউল হুদা প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন।
তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি মেজর হুদাসহ কর্নেল ফারুক, কর্নেল শাহরিয়ার, কর্নেল এ কে মহিউদ্দীনকে ফাঁসির মাধ্যমে হত্যা করা হয়। তবে মেজর হুদার লাশ দেখে বুঝা গেছে তাকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এই হত্যাকান্ডের জন্য খুনি হাসিনার বিচার চাই।
এরপর মাদরাসায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা মুফতি সাঈদ হাসান সালিম।
আসরের নামাজের পর হাটবোয়ালিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন খতিব মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান হোসাইন।
স্বদেশের টানে জীবনের মায়া তুচ্ছ করে ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্গম সীমান্ত অতিক্রম করে মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ও ২নং সেক্টর ‘কে’ ফোর্সের অধীনে অসম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনাকারী সামরিক কর্মকর্তা। মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানীর পিএস, সুযোগ্য ডিপ্লোম্যাট, জাতীয় সংসদ সদস্য, ঐতিহাসিক আগস্ট বিপ্লবের মহান নায়ক, ফ্রীডম পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল বিপ্লবী জননেতা শহীদ মেজর বজলুল হুদার ১৬তম শাহাদত বার্ষিকীতে তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়েছে এলাকাবাসী।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য পাতা

কুমারখালিতে বিএনপির পথসভা অনুষ্ঠিত সকল অন্যায় দুর্নীতি ও অবিচারের অবসানে ধানের শীষে…

অন্যান্য পাতা

মেহেরপুর আমঝুপিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

অন্যান্য পাতা

সুজনের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গায় গণভোটের প্রচারে পথনাটক, শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত

অন্যান্য পাতা

কুষ্টিয়ায় ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More