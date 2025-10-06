আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবা ও ট্যাপেন্টাডলসহ স্বামী- স্ত্রীসহ অপর একজন গ্রেফতার।

আলমডাঙ্গা অফিস:চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবা ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার (৪ অক্টোবর ২০২৫) বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পৃথক দুটি অভিযানে এসব মাদক উদ্ধার করা হয়।আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে প্রথম অভিযানটি পরিচালনা করেন হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের এসআই (নিঃ) মোঃ হাফিজুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ০১নং ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের মহেশপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের পুত্র মাসুদ অরুন (২২)-কে ১০ (দশ) পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মহেশপুর-গোরীহৃদগামী পাঁকা রাস্তার কলা বাগানের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধারকৃত ইয়াবাসহ তাকে জব্দ তালিকামূলে আটক করে থানায় আনা হয়।একই দিনে দ্বিতীয় অভিযানে এসআই (নিঃ) মোঃ জামাল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়ার রেললাইনের উত্তর পার্শ্বে ভেটুল গাছতলা সংলগ্ন ইটের রাস্তায় অভিযান চালান। সেখানে স্টেশনপাড়া গ্রামের আমজেদ আলীর পুত্র পিকু মণ্ডল (৩৪) ও তার স্ত্রী বৃষ্টি খাতুন (৩২)-কে ৬০ (ষাট) পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার করা হয়।উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য জব্দ করে গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পৃথক মামলা রুজু করা হয়েছে।আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমান বলেন, “মাদক নির্মূলে পুলিশ জিরো টলারেন্স নীতিতে কাজ করছে। সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদকের সঙ্গে জড়িত যে-ই হোক না কেন, তাকে ছাড় দেওয়া হবে না।”আলমডাঙ্গা থানার মাদকবিরোধী এই ধারাবাহিক অভিযানে স্থানীয়দের মাঝে স্বস্তি ও আস্থার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।

