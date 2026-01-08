কায়েতপাড়া মাঠ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের কায়েতপাড়া মাঠ থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় কৃষকরা মাঠে কাজ করতে গিয়ে কায়েতপাড়া এলাকার একটি ভুট্টা ক্ষেতের ভেতরে আনুমানিক ৪০ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মরদেহ দেখতে পান। বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে ভিড় করেন। পরে গ্রাম পুলিশ, স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হন।
আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, একটি অজ্ঞাত মরদেহ পাওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
এদিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোস্তাফিজুর রহমান জানান, এখনো মরদেহের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে এবং মরদেহ উদ্ধারের পর প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শেষে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।
