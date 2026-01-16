কুষ্টিয়ার মিরপুরে আগুনে পুড়ে নিহত পরিবারকে জেলা প্রশাসকের আর্থিক অনুদান প্রদান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:মিরপুর উপজেলার আমবাড়ীয়া ইউনিয়নের শাকদহচর গ্রামে আগুনে পুড়ে নিহত ইয়াকুব ও বাছিরন নেছার পরিবারকে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৭৫ হাজার টাকা চেক তুলে দেন । ১৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ইকবাল হোসেন ও মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজমুল ইসলাম। এসময় উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান ও মিরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রিদী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য নিহতের পরিবারকে অনুদানের চেকের পাশাপাশি জেলা প্রশাসক মহোদয় দ্রুত ঘর নির্মাণের প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন ।

