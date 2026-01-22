কুষ্টিয়ার মিরপুরে ৪৭ বিজিবির মিডিয়া ব্রিফিং

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়াযর মিরপুরে ৪৭ বিজিবির মিডিয়া ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) উদ্যোগে মিরপুরে শহীদ কর্নেল শামসুল আরেফিন হলে এ মিডিয়া ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজিবির ভূমিকা ও সাম্প্রতিক সময় তাদের কর্মকান্ড নিয়ে ব্রিফিং করেন ৪৭ বিজিবি অধিনায়ক লেঃ কর্নেল রাশেদ কামাল রনি, এসইডপি, পিএসসি, জি। ব্রিফিং—এ তিনি বলেন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দেশের সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান দমন, অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ৪৭ বিজিবি গত এক বছরে ১শ’ ৩৯ জন আসামীসহ ১০৩ কোটি ২৫ লক্ষ ৭০ হাজার ৪৫৬ টাকা মূল্যের মাদক ও অন্যান্য চোরাচালানী মালামাল আটক করেছে। এরমধ্যে ১.৩৩ কেজি স্বর্ণ, ১৫.৩৩ কেজি রৌপ্য, ১৫ টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১৩টি ম্যাগাজিন, ২৭ রাউন্ড গুলি এবং ৮০ বক্স এয়ারগানের গুলি উল্লেখযোগ্য। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া ও রাজবাড়ী জেলার ৬টি সংসদীয় আসনে ৪৭ বিজিবি দায়িত্ব পালন করবে। নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে সীমান্তবর্তী দৌলতপুর উপজেলায় বিশেষ পন্থা অবলম্বনসহ একাধিক বিজিবি প্লাটুন মোতায়ন করা হবে। পাশাপাশি পুরো নির্বাচনী এলাকায় মোট ১৪ প্লাটুন বিজিবি দায়িত্ব পালন করবে। নির্বাচনী দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের নিমিত্তে ১০টি অস্থায়ী বেইজ ক্যাম্প স্থাপন এবং গুরুত্বপূর্ণ ২২ টি স্থানে অস্থায়ী চেকপোস্ট বসানো হবে। এছাড়াও নির্বাচনী এলাকায় সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি করা হবে। এ সময়ে ৪৭ বিজিবি সহকারি পরিচালক জাকিরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
