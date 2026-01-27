কুষ্টিয়ায় ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়ার মিরপুরে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে একটি গ্লাস ফ্যাক্টরিকে জরিমানা করেছে। মঙ্গলবার দুপুরে জেলার মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের মশান এইচ এন্ড এস গ্লাসওয়্যার লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয় উদ্যোগে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল ইসলামের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালায়। এ সময়ে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৬(ঙ) ধারা লঙ্ঘন করে এসএস দ্বারা জলাশয় ভরাট করার দায়ে প্রতিষ্ঠানটিকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন। অভিযানকালে পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক এমদাদুল হক, সিনিয়র কেমিস্ট হাবিবুল বাসার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

