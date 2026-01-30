কুষ্টিয়া নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণদের ভাবনা নিয়ে ছাত্রদলের উৎসব

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও রাষ্ট্র সংস্কারে তরুণদের ভাবনা তুলে ধরতে কুষ্টিয়ার মিরপুরে ব্যতিক্রমী উৎসব আয়োজন করেছে উপজেলা ছাত্রদল। শুক্রবার বিকেলে ফুটবল মাঠে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ব্যারিস্টার রাগিব রউফ চৌধুরী। জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোজাক্কির রহমান রাব্বির সভাপতিত্বে ও সচিব খন্দকার তসলিম উদ্দিন নিশাতের পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান, ছাত্রদলের ছাত্রদল নেতা শেখ তানভীর বারী হামিম, তানভীর আল হাদী, শেখ নুর উদ্দিন আবির, জাহিন বিশ্বাস এষা, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক খন্দকার আতিকুর রহমান তুষার, সদস্য সচিব ছাব্বির আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ছাত্রলীগ যেমনভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে ত্রাসের রাজত্ব করেছে একইভাবে গুপ্ত শিবিরও ছাত্রলীগের ভেতরে থেকে ত্রাসের রাজত্ব করেছে। আগামীর বাংলাদেশ গড়তে তরুণদের মেধা ও দক্ষতাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে হবে। কেবল পরিকল্পনা নয়, তরুণদের বাস্তবসম্মত পরামর্শই হবে রাষ্ট্র সংস্কারের মূল ভিত্তি। উৎসবে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন নেতৃবৃন্দ। এ উৎসবে কয়েক হাজার ছাত্রদল নেতা ও তরুণ শিক্ষার্থী অংশ নেন।

