গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

গাংনী প্রতিনিধি: মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী রামদেবপুর গ্রামে পানিতে ডুবে নাফিজ হােসেন (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শিশু নাফিজ ওই গ্রামের ভাসান আলীর ছেলে। গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে রামদেবপুর চার রাস্তার মোড় এলাকায় পুকুরের পানিতে ডুবে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, নাফিজ প্রতিদিনের মতো শুক্রবার সকালে খেলার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় তার বাবা-মা খোঁজাখুঁজি করতে বেড়ায়। এক পর্যায়ে রামদেবপুর চার রাস্তার মোড়ের কাছে একটি পুকুরের পানিতে নাফিজকে মৃত অবস্থায় ভাসতে দেখে। ধারণা করা হচ্ছে, নাফিজ পুকুরপাড়ে খেলতে গিয়ে অসাবধানবশত সে পুকুরে পড়ে পানিতে ডুবে মারা যায়। গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

