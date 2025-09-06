গৃহবধূর কোলজুড়ে একসঙ্গে ৪ নবজাতক

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে একসঙ্গে চার নবজাতকের জন্ম দিয়েছেন বিথী আক্তার নামের এক গৃহবধূ।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তিনি স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে ৪ সন্তানের জন্ম দেন। নবজাতকদের মধ্যে তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তবে জন্মের সময় তাদের ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কম হওয়ায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। বর্তমানে চার নবজাতককে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তিন বছর আগে বাসাইল উপজেলার হাবলা ইউনিয়নের আদাজান গ্রামের বাদল মিয়ার মেয়ে বিথীর সঙ্গে কালিহাতী উপজেলার কোকডহরা ইউনিয়নের বল্লাবাড্ডা গ্রামের সৌদি প্রবাসী নাজমুল ইসলামের বিয়ে হয়। বিথীর বাবা জানান, আল্ট্রাসনোগ্রামে আগে তিনটি শিশুর অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত চারটি সন্তান জন্ম নেওয়ায় তারা সবাই বিস্মিত হয়েছেন।
কুমুদিনী হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. সুমা বলেন, নবজাতকদের ওজন অনেকটা কম। তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি সন্তান জন্মের পর মা মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাকেও চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.