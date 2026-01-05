চুয়াডাঙ্গায় ধর্ষণচেষ্টা মামলার আসামি গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার সদর থানার অন্তর্ভুক্ত সরোজগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে রাকিব সরদার নামের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত রাকিব সরদার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের বসুভান্ডারদহ গ্রামের উজ্জ্বল সরদারের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সরোজগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই শরিফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বসুভান্ডারদহ গ্রামে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় রাকিব সরদারকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, সরোজগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী ওহিদুল ইসলাম—সুমাইয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের স্বত্বাধিকারী—তার ভান্ডারদহ গ্রামের বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে অভিযুক্ত রাকিব সরদার বাড়িতে প্রবেশ করে তার কিশোরী স্বজন সুমাইয়া আক্তার (১৭)-কে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে। ভুক্তভোগীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
সরোজগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই শরিফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃত রাকিব সরদারকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
