চুয়াডাঙ্গায় ধর্ষণচেষ্টা মামলার আসামি গ্রেফতার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার সদর থানার অন্তর্ভুক্ত সরোজগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে রাকিব সরদার নামের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত রাকিব সরদার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের বসুভান্ডারদহ গ্রামের উজ্জ্বল সরদারের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সরোজগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই শরিফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বসুভান্ডারদহ গ্রামে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় রাকিব সরদারকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, সরোজগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী ওহিদুল ইসলাম—সুমাইয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের স্বত্বাধিকারী—তার ভান্ডারদহ গ্রামের বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে অভিযুক্ত রাকিব সরদার বাড়িতে প্রবেশ করে তার কিশোরী স্বজন সুমাইয়া আক্তার (১৭)-কে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে। ভুক্তভোগীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

সরোজগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই শরিফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃত রাকিব সরদারকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য পাতা

মেহেরপুরে দুটি আসনে ৫ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

অন্যান্য পাতা

দামুড়হুদার উজিরপুরের লক্ষীগাড়ী মাঠে ফসলি জমির মাটি কাটার অপরাধে ১জনকে ৩০ হাজার টাকা…

অন্যান্য পাতা

২৮ বছরের বিএনপির রাজনীতির ইতি: ক্ষোভে ও অভিমানে পদত্যাগ করলেন যুবদল নেতা মোস্তফা- যোগ…

অন্যান্য পাতা

জীবননগর হাসাদাহে শিশুকুঞ্জ মডেল একাডেমি বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও কৃতি…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More