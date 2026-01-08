চুয়াডাঙ্গায় স্কুল শিক্ষকের স্ত্রীর আত্মহত্যা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গুলশানপাড়া এলাকায় ভাড়াটিয়া বাসায় গলায় ফাঁস দিয়ে এক স্কুল শিক্ষকের স্ত্রীর আত্মহত্যা ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার ৮ জানুয়ারি সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টার দিকে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে মৃত গৃহবধূর নাম আকসুমা (৩০)। তিনি ভি.জে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ ইমরান হোসেনের স্ত্রী। তার বাড়ি ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার সামান্তা গ্রামে। বর্তমানে তিনি স্বামীর সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গুলশানপাড়া এলাকায় ভাড়াটিয়া বাসায় বসবাস করছিলেন।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে আকসুমা নিজ কক্ষের ভেতরে দরজা বন্ধ করে নিজের ব্যবহৃত ওড়না দিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেন। কিছুক্ষণ পর পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি টের পেয়ে দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করেন এবং দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে মরদেহটি সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়।
এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

