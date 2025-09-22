চুয়াডাঙ্গায় স্বয়ং কক্ষ থেকে যুবককে লাশ উদ্ধার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

দর্শনা অফিস:চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন প্রতাপপুর গ্রামে নিজ স্বয়ং কক্ষ থেকে বাবু (৩৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রবিবার সকাল ১০ টার দিকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত বাবু দর্শনা থানাধীন প্রতাপপুর গ্রামের তাজুল ইসলাম এর ছেলে।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার দেবগত রাত সাড়ে আটটার দিকে বাবু খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিজ স্বয়ং কক্ষে ঘুমাতে যায়। এরপর আজ রবিবার ভোরের দিকে বাবা-মা তার স্বয়ং কক্ষে গিয়ে দেখে সে মৃত্যুবরণ করেছে। তার পিঠে একটি ক্ষত চিহ্ন আছে। এরপর অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি ট্রিপল ৯৯৯ ফোন করলে দর্শনা থানা পুলিশ সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়ে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।
দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমীর ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, হত্যা না স্বাভাবিক মৃত্যু তা জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের পর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য পাতা

নৌকাবাইচ দেখতে সাতাই তীরে মানুষের ঢল

অন্যান্য পাতা

টানা ৫ দিন ভারি বৃষ্টির আভাসর জন্য, বোলারদের নয়।’

অন্যান্য পাতা

টপ-থ্রি থেকে সরে গেল ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

অন্যান্য পাতা

হাসপাতালে ভর্তি জুনিয়র এনটিআর

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More