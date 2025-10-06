চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অটোচালকের মর্মান্তিক মৃত্যু।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের বড় পুটিমারী গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মজনুর রহমান (৫০) নামে এক অটোচালকের করুণ মৃত্যু হয়েছে। ৬ অক্টোবর সোমবার ভোরবেলা তার নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত মজনুর রহমান বড় পুটিমারী গ্রামের মৃত আক্কাস আলীর ছেলে। তিনি পেশায় অটোচালক ছিলেন এবং তাঁর এক ছেলে সন্তান রয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মজনুর রহমান রাতে নিজের অটোটি চার্জে দিয়েছিলেন। আজ ভোর আনুমানিক ৫:৩০ মিনিটের দিকে তিনি চার্জ থেকে অটোটি খুলতে গেলে অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরিবারের লোকজন দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে,আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, এ বিষয়ে থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়ের করা হয়েছে।
অটোচালকের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে পুরো বড় পুটিমারী গ্রামে শোকের আবহ বিরাজ করছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য পাতা

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবা ও ট্যাপেন্টাডলসহ স্বামী- স্ত্রীসহ অপর একজন…

অন্যান্য পাতা

দর্শনায় ৪০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ একজন আটক

অন্যান্য পাতা

স্যামসাং S26 আল্ট্রার নতুন ফিচার ফাঁস

অন্যান্য পাতা

ভারত থেকে যেভাবে দেশে ঢুকছে জাল নোট

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More