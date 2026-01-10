চুয়াডাঙ্গার একাডেমি মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ চেকপোস্ট অভিযান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমি মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ চেকপোস্ট অভিযান পরিচালিত হয়েছে। শনিবার বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলা এই অভিযানে লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল, বাস, মাইক্রোবাসসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের কাগজপত্র যাচাই করা হয়।

অভিযানকালে যানবাহনে অবৈধ মালামাল পরিবহন করা হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও কঠোরভাবে তদারকি করা হয়। নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে হেলমেট না থাকায় দুটি মামলা হয়। এতে মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়া একটি পিকআপের বিরুদ্ধে ডাম্পিং সংক্রান্ত অপরাধে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সব মিলিয়ে অভিযানে মোট ১১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন ট্রাফিক সার্জেন্ট তানভীর আহমেদ জনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এসআই হেলাল উদ্দিন ও এএসআই মিঠুন কুমার ঘোষসহ ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা।

ট্রাফিক পুলিশ জানায়, সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও দুর্ঘটনা কমাতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চলমান থাকবে।

