চুয়াডাঙ্গা জামায়াতের পেশাজীবী সমাবেশে রুহুল আমিন সমাজের সৎ শ্রেণি পেশার মানুষ ইনসাফ কায়েম করতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গা-২ জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী জেলা আমির রুহুল আমিন বলেছেন, দক্ষ, সৎ শ্রেণি পেশার মানুষ সমাজে ইনসাফ কায়েম করতে পারে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টায় বেগনগর বিলাল কিন্ডার গার্টেন স্কুলের হলরুমে জামায়াতের জেলা পেশাজীবী ইউনিটের আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুহুল আমিন উপরোক্ত কথা বলেন। পেশাজীবী ইউনিটের সভাপতি অধ্যাপক খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা আজিজুর রহমান, অ্যাড. আসাদুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী সহকারী সেক্রেটারি অ্যাড. মাসুদ পারভেজ রাসেল ও আব্দুল কাদের। জেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিয়াউল হক, আলতাফ হোসেন, নূর মোহাম্মমদ হোসাইন টিপু, মাহফুজুর রহমান, কাইমুদ্দিন হীরক, মাওলানা মহিউদ্দিন ও ইসলাইল হোসেন প্রমুখ। উপস্থাপনা করেন পেশাজীবী ইউনিটের সেক্রেটারি দারুস সালাম। এদিকে একই স্থানে সকাল সাড়ে ১০টায় সমাজ কল্যাণ বিভাগের সভাপতি আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জেলা প্রশিক্ষণ বিভাগের সভাপতি মো. জিয়াউল হকের সঞ্চালনায় দায়িত্বশীল সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের আমির, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী রুহুল আমিন। তিনি বলেন জামায়াত কর্মী মানেই সমাজ কর্মী। সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়নে দাতব্য চিকিৎসার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে হবে। সেই সাথে বৃক্ষরোপণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান, রাস্তা মেরামত, অসহায় দুস্থ মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা আজিজুর রহমান। তিনি বলেন, আমরা সাধারণত যা খাই তা থেকেই এতিম মিসকিনদের মাসে অন্তত দুজনকে খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। উপজেলা দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা ইউনিয়ন দায়িত্বশীলদের নিয়ে প্রতিমাসে উপজেলাতে প্রোগ্রাম করতে করবেন, সেই প্রোগ্রামে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিকভাবে যত সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করবেন তার রিপোর্ট পেশ করতে হবে। মাসিক রিপোর্ট তৈরি, ঊর্ধ্বতন সংগঠনে জমা ও সংরক্ষণ এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া কামাল উদ্দিন, দারুস সালাম আব্দুর রউফ, প্রভাষক শফিউল আলম বকুল, অ্যাড. হাসিবুল ইসলাম, জনাব টিটন, রফিকুল ইসলাম জিয়া, আব্বাস উদ্দিন, মাহের আলী, মাওলানা সাজেদুর রহমান, মাওলানা রেজাউল করিম, মাহবুব আশিক, আবুল কালাম আজাদ, ইমরান হোসেন, আব্দুল জব্বার, আসির উদ্দিন, মাসুম বিল্লাহ, মাওলানা আশরাফুল আলম, ইউসুফ আলী, মাওলানা মনির উদ্দিন, মো. শাহজাহান আলী, মো. নজরুল ইসলাম, আবুল বাশার, মাওলানা মাযহারুল ইসলাম, খায়রুল ইসলাম, মাওলানা আবুবকর, মোঃ হারুন অর রশিদ সহ সমাজ কল্যাণ বিভাগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
