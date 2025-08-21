ছাব্বিশের রোজা কবে থেকে শুরু, যা জানা গেল

মহান আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপলক্ষ পবিত্র মাহে রমজান। এই মাসে সিয়াম-সাধনার মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের পাপ ধুয়ে-মুছে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন। ২০২৬ সালের রমজান কবে নাগাদ শুরু হতে সে বিষয়ে নিজেদের মত দিয়েছেন জ্যোতির্বিদরা।
মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ সোমবার (১৮ আগস্ট) জ্যোতির্বিদদের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২৬ সালের রমজান মাস শুরু হতে পারে ১৭ ফেব্রুয়ারি। আরব বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে এর আগের সন্ধ্যায় রমজানের চাঁদ দেখা যেতে পারে।
চন্দ্রচক্র অনুসরণ করে মূলত ইসলামিক ক্যালেন্ডার নির্ধারণ করা হয়। এ কারণে প্রতিটি মাসই নতুন অর্ধচন্দ্র দেখে শুরু ও শেষ হয়।
যেহেতু চন্দ্র মাসগুলো সৌর মাসের চেয়ে ছোট হয় এ কারণে ইংরেজি বর্ষপঞ্জিকায় প্রতিবছর আরবি মাসগুলো ১০ থেকে ১১ দিন পিছিয়ে যায়। এর ফলে মুসল্লিরা শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম, হেমন্ত বা বসন্ত— সব ঋতুতেই পবিত্র রমজানের ছোঁয়া পাওয়ার সুযোগ পান।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.