জীবননগরের কাটাপোলে ধানের শীষের পক্ষে বিশাল এক মিছিল অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড কাটপোল গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে বিশাল এক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার পর কাটাপোল গ্রামের অলিগলিতে এ মিছিল করা হয়েছে। ধানের শীষের পক্ষে বিশাল মিছিলটি ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ মেম্বারের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা বিএনপির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ও যুবদলের আহবায়ক মঈন উদ্দীন ময়েন, জীবননগর থানা যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক সাইদুর রহমান রানা, হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান, যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক তরিকুল ইসলাম, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মেহেদী হাসান, ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলামসহ স্থানীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। মিছিলটি পরিচালনা করেন হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবদলের আহবায়ক মামুনুর রশীদ ও সদস্য সচিব শামীম শেখ।

