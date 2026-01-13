জীবননগরের হাসাদাহ ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের ইনসাফ কমিটি গঠন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের ইনসাফ কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে জামিরুল ইসলাম ও সহকারী পরিচালক হিসাবে আবুল কালাম আজাদকে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর ২ নং ওয়ার্ড মাধবপুর – মমিনপুর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কার্যলয়ে এ কমিটি উপলক্ষে এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মাধবপুর ২ নং ওয়ার্ডের সহ সভাপতি শামিম রেজার সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জীবননগর উপজেলা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা সাইদুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা কর্মপরিষদ সদস্য আব্দুস সালাম, হাসাদাহ ইউনিয়ন আমির আকতারুজ্জামান সেক্রেটারী লাল্টু মিয়া, ২ নং ওয়ার্ড সভাপতি মাওলানা আবুল কাশেম ,সহকারী সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম শিমুল, দুই ইউনিট সভাপতি মাওলানা ইসমাইল হাসান প্রমুখ। এসময় ৫১ সদস্য ইনসাফ কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

