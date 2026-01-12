জীবননগরে ইয়াবাসহ দুজন আটক

জীবননগর ব্যুরোঃ চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অভিযান চালিয়ে এক হাজার ১৫০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুজনকে আটক করেছে বিজিবি। রোববার সন্ধ্যায় জীবননগর পৌর শহরের তেঁতুলিয়া গ্রামের পাঁকা রাস্তার উপর হতে তাদেরকে আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলো- জীবননগর উপজেলার খয়েরহুদা গ্রামের হালিমের ছেলে সাগর হোসেন এবং জীবননগর হাসপাতাল পাড়ার আজিজুল হকের ছেলে সুমন ইসলাম। সোমবার সকালে বিজিবির মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি জানানো হয়, মহেশপুর ব্যাটালিয়নের অধীন জীবননগর বিওপির হাবিলদার নাসির হোসেনের নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে সীমান্ত পিলার ৬৯/৭-এস হতে আনুমানিক সাড়ে ৪ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জীবননগর উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামের পাঁকা রাস্তার উপর মাদকবিরোধী অভিযান চালান। অভিযানে এক হাজার ১৫০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৩টি মোবাইল ফোনসহ দুজনকে আটক করা হয়। আটক দুজনকে জীবননগর সোপর্দ করা হয়েছে।
