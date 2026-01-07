জীবননগরে কুষ্ঠ রোগী প্রতিবন্ধী ও শীতার্তদের মাঝে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের কম্বল বিতরণ

জীবননগর ব্যুরো : জীবননগরে কুষ্ঠ রোগী, প্রতিবন্ধী ও শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার সকালে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন জীবননগর শাখার উদ্যোগে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অসহায়দের হাতে এ শীতবস্ত্র তুলে দেন। ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জীবননগর উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ইমামুল হক। ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের জীবননগর শাখার ম্যানেজার মাসুদ হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, তীব্র শীতে দুস্থ ও অসহায় মানুষের কষ্ট লাঘবে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো এগিয়ে এলে শীতার্ত মানুষের দুর্ভোগ অনেকটাই কমানো সম্ভব।বক্তারা বলেন ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন ধারাবাহিকভাবে বিগত কয়েক বছর ধরে জীবননগর উপজেলার শীতাত্দের পাশে দাঁড়িয়ে শীতবস্ত্র বিতরণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইম্প্যাক ফাউন্ডেশন আগামীতেও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা করবে এমন প্রত্যাশা করেন বক্তারা। অনুষ্ঠানে ২৫০ জন কুষ্ঠ রোগী, প্রতিবন্ধী ও শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্বেচ্ছাসেবক ও উপকারভোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

