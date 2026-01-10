জীবননগরে নৈশপ্রহরী ও শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

জীবননগর অফিস:তীব্র শীতের মধ্যে অসহায় ও শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে জীবননগর ফেসবুক কমিউনিটি। সংগঠনটির উদ্যোগে শনিবার রাতে জীবননগর শহরের নৈশপ্রহরী ও শীতার্ত মানুষের মাঝে মোট ১০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।
শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই কম্বল বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় শীতের রাতে দায়িত্ব পালনরত নৈশপ্রহরীসহ খোলা আকাশের নিচে বসবাসকারী অসহায় মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।
কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর ফেসবুক কমিউনিটির অ্যাডমিন মামুন নিরব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক রিপন হোসেন, জাহিদুল ইসলাম কাজল, ওমর ফারুকসহ কমিউনিটির অন্যান্য সদস্য ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা।
আয়োজকরা জানান, সমাজের অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। শীত মৌসুম জুড়ে এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।
