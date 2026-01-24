জীবননগরে প্রাইড প্রি ক্যাডেট স্কুলে শীতকালীন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

জীবননগর অফিস:জীবননগর প্রাইড প্রি ক্যাডেট স্কুলের আয়োজনে শীতকালীন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ দিনব্যাপী এই উৎসবের আয়োজন করা হয় স্কুল প্রাঙ্গণে। শীতের ঐতিহ্যবাহী খাবার ও গ্রামবাংলার সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই এই আয়োজন বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

পিঠা উৎসবে ছিল নানা ধরনের শীতকালীন পিঠা-পুলি। ভাপা, পাটিসাপটা, চিতই, দুধ চিতই, পুলি পিঠাসহ রকমারি সব খাবারের সমাহার ছিল এই উৎসবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অতিথিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসবটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

আয়োজকদের মতে, এ ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি শিক্ষার সঙ্গে বিনোদনের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশেও সহায়ক।

দিনব্যাপী এই শীতকালীন পিঠা উৎসব ঘিরে স্কুল প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

