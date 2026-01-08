জীবননগরে লংকাবাংলা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে চার শতাধিক কম্বল বিতরণ

জীবননগর ব্যুরো : লংকাবাংলা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জীবননগরে শীতার্ত ও অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার জীবননগর মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কম্বল বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে লংকাবাংলা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে চার শতাধিক দুস্থ ও শীতার্ত মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতার্ত মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেন জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী মাহবুবুর রহমান বাবু। লংকা-বাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি কুষ্টিয়া শাখার ব্যবস্থাপক নাসির উদ্দীন, জোনাল ক্রেডিট ম্যানেজার সঞ্জয় কুমার মন্ডল,জীবননগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুর আলম, ক্লিনিক ব্যবসায়ী হাফিজুর রহমান, ওষুধ ব্যবসায়ী মফিজুর রহমান, লংকা বাংলার অফিসার আব্দুর রহিম , আলতাফ হোসেন, ফিরোজ আলীসহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, লংকাবাংলা ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন ধরে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে, এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবং সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
