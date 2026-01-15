জীবননগরে ৩টি স্বর্ণের বারসহ আটক মাহাবুল হোসেন জীবননগর 

জীবননগর ব্যুারো:চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিজিবির বিশেষ অভিযানে তিনটি স্বর্ণের বার, একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল ফোনসহ মো. মাহাবুল হোসেনকে (৩৮) নামের এক এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) অভিযানে জীবননগর উপজেলার যাকা মোল্লার ইটভাটার পূর্ব পাশের পাকা সড়ক থেকে তাকে আটক করা হয়।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, বেনীপুর ক্যাম্পের বিওপির সুবেদার মো. মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টহলদল জীবননগর উপজেলার যাকা মোল্লার ইটভাটার পূর্ব পাশের পাকা সড়কে এই অভিযানটি চালায়। অভিযানে সন্দেহভাজন হিসেবে মো. মাহাবুল হোসেনকে আটক করা হয়। পরে তার কাছ থেকে ৩টি স্বর্ণের বার, একটি লিভো ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
বিজিবি সূত্র জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বর্ণগুলো অবৈধভাবে বহনের উদ্দেশ্যে নেওয়া হচ্ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আটক ব্যক্তি ও উদ্ধারকৃত মালামাল সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
