জীবননগর হাসাদাহে ইউনিয়ন যুবদলের উদ্যােগে ধানের শীষের গণসংযোগ অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

হাসাদাহ প্রতিনিধি:জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবদলের উদ্যােগে ধানের শীষের গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে হাসাদাহ বাজারে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়। গণসংযোগ অনুষ্ঠানে হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবদলের আহবায়ক মামুনুর রশীদ ও সদস্য সচিব শামীম শেখের নেতৃত্বে গণসংযোগ অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা বিএনপির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ও যুবদলের আহবায়ক মঈন উদ্দীন ময়েন, সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম, যুগ্ম আহবায়ক সাইফুল ইসলাম, সাইদুর রহমান রানা, মিনাজুল ইসলাম, সরোয়ার হোসেন, হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক শাহিন রেজা, সুমন, সুমেনুন শান্ত, রাজন, সদস্য জুয়েল রানা, হাসান, জুয়েলসহ অন্যান্য পদের নেতাকর্মীরা।

