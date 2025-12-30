জীবননগর হাসাদাহে শিশুকুঞ্জ মডেল একাডেমি বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ
হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার হাসাদাহ শিশুকুঞ্জ মডেল একাডেমি স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টারদিকে স্কুল মাঠ প্রাঙ্গনে এ আয়োজন করা হয়। স্কুল কমিটির সদস্য নিতাই চন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য ও পুরস্কার বিতরণ করেন স্কুল কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জীবননগর আকলিমা প্রিক্যাডেট স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা রেখা। উদ্বোধনী বক্তব্য দেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মোতালেব। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্কুলের সার্বিক ব্যবস্থাপনক শফিকুল ইসলাম লিটন, হাসাদাহ মডেল কামিল মাদ্রাসার শিক্ষক আব্দুস সালাম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রভাষক নুসরাত জাহান চুম্কি, হাসাদাহ বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আহমুদুল হক তুহিন প্রমুখ। অভিভাবক সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রফি, হারুনা- রশিদ, শফিকুল ইসলাম শিমুল, শাহিন, শিক্ষক আব্দুল মতিন, জহির উদ্দিন, রেহেনা খাতুন, ঝর্ণাসহ স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবক বৃন্দুরা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্কুলের সহকারী শিক্ষক সদর আলী।
