দর্শনায় দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মোনাজাত

বিশেষ প্রতিনিধি :দর্শনা পৌর ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে মাদার অব ডেমোক্রেসি, সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুস্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোখলেছুর রহমান, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি, ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপি। প্রধান অতিথি ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস ও দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক জনাব এনামুল হক শাহ মুকুল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইকবাল হোসেন ও মালেক মন্ডল, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দর্শনা থানা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক রিয়েল ইসলাম লিয়ন।
অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় নেতা-কর্মী ও নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে রবি, বাবু, আলম, ছানোয়ার, অপু সুলতান, আল মামুন, সোলেমান, রবিউল ইসলাম সুমন, সজীব, রানা, রফিকুল, আব্দুল, কামাল, বিল্লাহ, চঞ্চল, রাসেল, ঝন্টু, বক্কর, ইকবাল, সবুজ, সাইফুল, হাসান, ছমির, পলাশ, ফারুক, মুকুল, মুজিবর, কুটি, জলিল, বকুল শাহ, নাফিজ, তরিকুল, মামুন, খলিল ও সোহেল উপস্থিত ছিলেন।
উক্ত দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।
