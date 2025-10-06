দর্শনায় ৪০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ একজন আটক

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ শেখ মিন্টু হোসেন (৪২) নামে একজনকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি বিশেষ টিম।

রবিবার (৫ অক্টোবর) দুপুরে পৌর শহরের শান্তিপাড়া রোডে আলামিনের চায়ের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক মিন্টু হোসেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা মোবারকপাড়ার বাসিন্দা এবং মৃত দেলোয়ার হোসেনের ছেলে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা কার্যালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অধিদপ্তরের পরিদর্শক বদরুল হাসানের নেতৃত্বে একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান চালায়। দুপুর ১২টার দিকে অভিযান পরিচালনা করে শেখ মিন্টুকে আটক করা হয়।

আটকের সময় তার হাতে থাকা একটি শপিং ব্যাগ তল্লাশি করে ৪০০ পিস নিষিদ্ধ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ট্যাবলেটের বাজারমূল্য আনুমানিক এক লাখ ২০ হাজার টাকা বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বদরুল হাসান বাদী হয়ে শেখ মিন্টু হোসেনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেছেন।

