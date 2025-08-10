দর্শনা রওজাতুল মাদিনা কিন্ডারগার্টেন ও হেফজখানা মাদরাসার সভাপতি হলেন মশিউর রহমান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

দর্শনা অফিস: দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর ঈদগাপাড়ার রওজাতুল মদিনা কিন্ডার গার্ডেন হেফজখানা মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন আলহাজ্ব মশিউর রহমান। দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির অন্যতম সমন্বয়ক সভাপতি আলহাজ মশিউর রহমান, সহ-সভাপতি হাজি রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-মাও. নাজমুল হাসান বিপ্লবী, সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার, কোষাধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠানের মুহতামিম মাও. এম.এম. মাহমুদুল হাসান, শিক্ষানুরাগী সদস্য কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহমেদ শাওন, শিক্ষক প্রতিনিধি মাও. কামরুজ্জামান, অভিভাবক সদস্য আসাদুজ্জামান বকুল, মিজানুর রহমান, আব্দুল হাকিম, আব্দুর রহিম মুন্না, মহিবুল্লাহ হাসান মিঠু, হাজি জয়নাল আবেদিন বাবু, মিঠু মিয়া, মুক্তার হোসেন সাপু, মিজানুর রহমান মিজান ও আবুল হাসেম। গতকাল শনিবার এশা বাদ এ কমিটি ঘোষনা করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে মাদরাসার পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

