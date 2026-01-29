দর্শনা রেল ইয়ার্ডে শতাধিক আওয়ামী সমর্থিত শ্রমিক বিএনপিতে যোগদান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

বিশেষ প্রতিনিধি:দর্শনা পৌর এলাকার রেল ইয়ার্ডে শতাধিক আওয়ামী লীগ সমর্থিত শ্রমিক বিএনপিতে যোগদান করেছেন। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে লেবার সরদার মনু মিয়ার নেতৃত্বে এসব শ্রমিকরা বিএনপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন।

যোগদান অনুষ্ঠানে দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি সমন্বয়ক হাজী খন্দকার শওকত আলী ও হাবিবুর রহমান বুলেট নবাগতদের হাতে হাত রেখে দলে স্বাগত জানান।

এ সময় নেতৃবৃন্দ বলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকায় আমরা একজন ভালো মানুষ পেয়েছি, যিনি সৎ, নির্ভীক এবং দলের কাছে তার কোনো ব্যক্তিগত চাওয়া নেই। তিনি একজন সেবক হিসেবে জনগণের কল্যাণে কাজ করতে চান।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম মিঠু, আপু সুলতান, জিয়াউল হক শাহিন, যুবদল নেতা সেলিম মেহেবুব লিটন, সিএন্ডএফ ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রদল নেতা সেলিম মাহফুজ মিলটনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সবশেষে বিএনপি নেতাকর্মীরা শ্রমিকদের ধানের শীষের ব্যাচ লাগিয়ে দেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল।

