দর্শনা সাংগঠনিক থানার পোলিং এজেন্টদের কর্মশালায় রুহুল আমিন বাংলাদেশে আর যেন তেন ভাবে নির্বাচন হবে না

দর্শনা সাংগঠনিক থানার পোলিং এজেন্টদের কর্মশালায় রুহুল আমিন বাংলাদেশে আর যেন তেন ভাবে নির্বাচন হবে না
স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী জামায়াতের জেলা আমির রুহুল আমিন বলেছেন, বাংলাদেশে যেন তেন ভাবে আর নির্বাচন হবে না। গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টায় লোকনাথপুর সৌদি রিসোর্টে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দর্শনা সাংগঠনিক থানা শাখা আয়োজিত সাংগঠনিক থানার আমির মাওলানা রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী জেলা আমির রুহুল আমিন উপরোক্ত কথা বলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা নায়েবে আমির ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচনি পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক জিয়াউল হক, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা মাজহারুল ইসলাম, দর্শনা সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ সম্পাদক খাইরুল হকারী ইসলাম, সহকারী প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাইদুর রহমান ও দর্শনা পৌর সাং শাহরিয়ার হোসেন দবির। উপস্থাপনা করেন দর্শনা সাংগঠনিক থানা সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু।
