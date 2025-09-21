নৌকাবাইচ দেখতে সাতাই তীরে মানুষের ঢল

হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার সাতাই নদীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকালে আতুকুড়া গ্রামবাসী এ নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন।
গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে নদীর দুই তীরে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের হাজারো দর্শক ভিড় করেন।
তাদের করতালি আর উল্লাসে মুখরিত হয়ে ওঠে নদীর দুই তীরসহ আশপাশের এলাকা।
প্রতিযোগিতায় ৫টি নৌকা অংশ নেয়। এতে সদর উপজেলার টঙ্গিরঘাট গ্রামের নৌকা ১ম ও বানিয়াচং উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের নৌকা ২য় স্থান অর্জন করে।
পরে রাত ৮টার দিকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বী আব্দুল হেকিমের সভাপতিত্বে এবং মহিবুল হোসেন উজ্জল ও ইউপি সদস্য সুমন মিয়া আখঞ্জীর পরিচালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা বক্তব্য রাখেন।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.