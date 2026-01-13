বলিয়ারপুর দারুল উলুম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা রবিউল ইসলাম (পচা) আর নেই

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়ারপুর গ্রামের কৃতি সন্তান, বলিয়ারপুর দারুল উলুম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও ক্যাশিয়ার রবিউল ইসলাম ওরফে পচা ইন্তেকাল করেছেন।
ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন সন্তানের জনক ছিলেন। নীলমণিগঞ্জ, মোমিনপুর এবং বলিয়ারপুর–নাগদাহ এলাকার মানুষের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয় একজন মুখ। তাঁর সহজ-সরল ব্যবহার ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে তিনি এলাকাবাসীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।
তার ইন্তেকালে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আত্মীয়স্বজন, শিক্ষার্থী, সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা মরহুমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।
মরহুমের জানাজার নামাজের সময়সূচি নামাজ পরবর্তীতে জানানো হবে বলে পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে।
