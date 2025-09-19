বিনা মূল্যে দুই লাখ টাকার আইটি প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ

নন-আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডের শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর—ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-বাংলাদেশ ইসলামিক সলিডারিটি এডুকেশন ওয়াক্ফ (আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ) আবারও আইটি স্কলারশিপ দিচ্ছে। এ প্রোগ্রামের ৭০তম রাউন্ডে শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন শুরু হয়েছে।
প্রশিক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধা
এই প্রোগ্রামে নির্বাচিতরা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে সাড়ে আট মাস মেয়াদি আইটি প্রশিক্ষণ পাবেন। প্রশিক্ষণের আর্থিক মূল্য প্রায় দুই লাখ টাকা। সফলভাবে কোর্স শেষ করলে শিক্ষার্থীরা দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পান। কোর্স সম্পন্নকারীদের মধ্যে ইতিমধ্যে ৯২ শতাংশ কর্মক্ষেত্রে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত।
আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ বাংলাদেশ সরকার এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (জেদ্দা, সৌদি আরব) এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। ১৯ বছর ধরে এই প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৭ হাজার ২৭৬ জন আইটি প্রফেশনাল তৈরি হয়েছে, যারা বর্তমানে বিশ্বের ৩ হাজার ২৫৪টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন।
ভর্তির শর্ত ও আসনসংখ্যা
প্রশিক্ষণে মোট আসন: ১৬৫
আবেদনকারীর বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর (আবেদনের শেষ তারিখে)
পূর্ববর্তী রাউন্ডে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা নতুন করে আবেদন করতে পারবেন না
ডিপ্লোমাধারীদের জন্য সব কোর্স কেবল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে
লিখিত ও মৌখিক ভর্তি পরীক্ষা ঢাকা ও চট্টগ্রামে নেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষায় এমসিকিউ পদ্ধতিতে গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে।
আবেদনের যোগ্যতা
স্নাতক/ফাজিল/মাস্টার্স/কামিল পাস অথবা মাস্টার্স/কামিল অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা
চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (কম্পিউটার/টেলিকমিউনিকেশন/ইলেকট্রনিকস/সিভিল/আর্কিটেকচার/সার্ভে/কনস্ট্রাকশন বিভাগ) উত্তীর্ণরা
তবে বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও আইনজীবীরা আবেদন করতে পারবেন না
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০২৫
