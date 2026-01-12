ভোট প্রদানে বাধা দিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সৈয়দ এনামুল কবীর

মেহেরপুর অফিস:আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোটারদের নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ভোট প্রদানে বাধাসৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবীর।
আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি ২০২৬) সকাল ১১টার সময় মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের মিনি সংসদ ভবনে গণভোট উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ড. সৈয়দ এনামুল কবীর বলেন, “আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে আপনারা সকলেই নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ করবেন। যার যার মতামত স্বাধীনভাবে ভোটের মাধ্যমে প্রদান করবেন। কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী যদি ভোটারদের ভোট দিতে বাধা প্রদান করে, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের জানাবেন। আমরা তাদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।”
তিনি সকল ভোটারকে নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট প্রদানের আহ্বান জানান।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এনামুল হক এবং সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাকির আহম্মেদ।
উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় গণভোট বিষয়ক একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থিত সকলের মাঝে উপস্থাপন করা হয়।
মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় সরকারি কর্মকর্তা, স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকগণ ও গ্রাম পুলিশ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.