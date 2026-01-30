মাখালাডাঙ্গা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে হাতপাখার গণসংযোগ.

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্ট: বৃহস্পতিবার ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত চুয়াডাঙ্গা -১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী জননেতা মাওলানা জহুরুল ইসলাম আজিজী’র পক্ষে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নের গাইদঘাট,উক্ত,জাফরপুর,গাড়াবাড়িয়া,হানুরবাড়িয়া,বাগনাপাড়া, চাঁনপুরসহ ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে গণসংযোগ পরিচালনা করা হয়।

গণসংযোগের নেতৃত্ব দেন ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সেক্রেটারি মাওলানা সাইফুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার জয়েন্ট সেক্রেটারী আলিমুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাবেক সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আলী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক প্রমুখ।

এছাড়াও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ মুক্তার আলী , আব্দুল্লাহ ,নিজামুদ্দিন, মিজানুর রহমান ডন, মাওঃ হানজালা সহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গণসংযোগে কয়েকদফা মিছিল, পথসভা,নির্বাচনী ক্যাম্পসভাসহ পুরো ইউনিয়ন হাতপাখা প্রতিকের প্রচারণা করা হয়।

