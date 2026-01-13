মুজিবনগর আনন্দবাস ব্লাড ব্যাংক মানব কল্যাণ সংস্থার তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী মিলনমেলা ২০২৬ অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মুজিবনগর প্রতিনিধি: মুজিবনগরের আনন্দবাস ব্লাড ব্যাংক মানব কল্যাণ সংস্থার তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও মিলনমেলা ২০২৬ আজ মঙ্গলবার বিকেলে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আনন্দবাস ব্লাড ব্যাংক মানব কল্যাণ সংস্থার সভাপতি আব্দুল হামিদ (মাস্টার)। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান, কসবা ব্লাড ব্যাংকের সভাপতি রাসেল আহমেদ, তানিশা ক্লিনিক এর ব্যাবস্থাপক আরমান আলি, আনন্দবাস ব্লাড ব্যাংক মানব কল্যাণ সংস্থার উপদেষ্টা মাও: আমিনুল ইসলাম, মাও: আবু সাদেক, সাদ্দাম হোসেন, সদস্য জন্মভূমি মানবকল্যান সংস্থার সদস্য আশিখ শেখ, টার্গেট টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট মুজিবনগর এর অধ্যক্ষ টিপু সুলতান প্রমুখ। শেষে আনন্দবাস ব্লাড ব্যাংক মানব কল্যাণ সংস্থায় ভালো কাজের অবদান রাখে তাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ও অত্র প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য পাতা

বলিয়ারপুর দারুল উলুম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা রবিউল ইসলাম (পচা) আর নেই

অন্যান্য পাতা

জীবননগরের হাসাদাহ ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের ইনসাফ কমিটি গঠন

অন্যান্য পাতা

ভোট প্রদানে বাধা দিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সৈয়দ এনামুল…

অন্যান্য পাতা

জীবননগরে ইয়াবাসহ দুজন আটক

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More