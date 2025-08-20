‘মেধা ও সততায় গড়ব সবার বাংলাদেশ’

‘মেধা ও সততায় গড়ব সবার বাংলাদেশ’- এমন কথাই বলেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।
এদিন বেলা ১১টা ৫৬ মিনিটে দেওয়া শিবির সভাপতির ওই পোস্টটি ইতোমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। অনেকেই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।
মোহাম্মদ আলী নামের একজন লিখেছেন, ‘এই উক্তিটার সাথে আমিও একমত। এই উক্তি বাস্তবায়ন করতে পারলে আগামী ৫০ বছরে আমরা হবো পৃথিবীর সবদিক থেকে শক্তিশালী জাতি’।
ফারিহা শফি নামের এক নারী লিখেছেন, ‘কি বিচক্ষণ! কি ট্যালেন্ট! কি মিডিয়া ফেস! যেখানে বড় বড় নেতারা সাংবাদিকদের প্রশ্ন এড়িয়ে ধন্যবাদ দিয়ে দূরে সরে যায়। আর সেখানে আমাদের ঢাবি শিবির সভাপতিকে প্রশ্ন করে ধন্যবাদ দিয়ে সাংবাদিকরা চলে য়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম একজন নেতারই দরকার ছিলো এতদিনে।
মাসুম হাসান নামের আরেকজন কবি নজরুলের উক্তিজুড়ে দিয়ে লিখেছেন, ‘উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ, আমরা বলিব সাম্য শান্তি এক আল্লাহ জিন্দাবাদ’।
সাইফুল্লাহ আল আজাদ নামের একজন লিখেছেন,
‘জানবে..জাগবে..জাগিয়ে তুলবে..
আগামীকাল শিবির ডাকসু নির্বাচনের প্যানেল ঘোষণা করবে। ডাকসু থেকেই ফিনিক্সের মতো শিবির আবার ফিরে আসবে, মহাসমারোহে। ১৯৭৭ সালে জন্ম নেওয়া শিবিরের নাড়ি এই ঢাবি কেন্দ্রীয় মসজিদ।
শহীদ আব্দুল মালেকের রুহানি আত্মা ঢাবি’র সবুজ চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকবে, বিজয়ী পতাকা হাতে। চারিদিকে মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলো ঊর্ধ্বে তুলে, ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে-
নারায়ে তাকবির
আল্লাহু আকবার।
নির্বাচন উপলক্ষে দেশসেরা সব ছাত্রছাত্রীদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করার সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিবির নামক স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোহনীয় সৌন্দর্যের ইতিহাস ছাত্র ছাত্রীরা জানবে…জাগবে…জাগিয়ে তুলবে।
শিবির ছুটছে তার লক্ষ্যপানে।
ইনশাআল্লাহ, নতুনের কেতনধারী ইসলামি ছাত্রশিবিরই।
আপনার মোনাজাতে Md Abu Shadik -দের জন্য দোয়ার দরখাস্ত রইল’।
হুসাইন ফারাবি নামের আরেকজন তো আগ বাড়িয়ে লিখেছেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভিপি পদে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির জুলাই বিপ্লবের অন্যতম সংগঠক সাদিক কায়েমকে মনোনয়ন দিয়েছে’।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.