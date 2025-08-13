মেয়াদের আগে কিস্তির মূল্য পরিশোধে দাম কমানো জায়েজ?

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

প্রশ্ন: আমার চাচা এক ব্যক্তির থেকে ৮ লাখ টাকায় একটি প্রাইভেট কার কিনেছে। নগদ ৪ লাখ টাকা পরিশোধ করেছে। আর বাকি ৪ লাখ টাকা এক বছর পর পরিশোধ করবেন বলে চুক্তি হয়েছে।

কিন্তু চার মাস পর ওই ব্যক্তির টাকার প্রয়োজন হওয়ায় চাচাকে অবশিষ্ট ৪ লাখ টাকা পরিশোধ করতে বলেন। তখন চাচা বলেছেন, যদি ৫০ হাজার টাকা কম নেওয়া হয় তাহলে তিনি বাকি মূল্য পরিশোধ করবেন।

অন্যথায় এক বছর পরই টাকা নিতে হবে। ওই ব্যক্তি চাচার কথায় ৫০ হাজার টাকা কম নিতে রাজি হয়েছে এবং চাচা তাকে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা পরিশোধ করে দিয়েছেন। জানার বিষয় হল, চাচার জন্য ৫০ হাজার টাকা কম দেওয়া কি ঠিক হয়েছে?

উত্তর: বাকি বা কিস্তিতে বেচা-কেনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত মেয়াদের আগে মূল্য পরিশোধ করলে নির্ধারিত মূল্য থেকে কম নিবে-এমন শর্ত করা হারাম।

তাই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার চাচার জন্য নির্ধারিত মেয়াদের আগে পরিশোধের শর্তে ৫০ হাজার টাকা কম দেওয়া হারাম হয়েছে। ওই টাকা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া জরুরি।

হযরত আবু সালেহ রহ. বলেন, আমি বাজারের লোকদের কাছে বাকিতে কিছু কাপড় বিক্রি করেছি। (চুক্তি হয়েছে) একটি নির্দিষ্ট সময় তারা মূল্য পরিশোধ করবে। অতপর আমি (যখন) কূফা সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন (নির্ধারিত মেয়াদের আগে) তারা আমার কাছে এসে বলল, যদি তাদের থেকে মূল্যের কিছু অংশ কমিয়ে দেই তবে তারা এখনই পরিশোধ করে দিবে।

(আবু সালেহ বলেন) আমি এ বিষয়টি যায়েদ ইবনে ছাবিত রা.কে জানালাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এটি গ্রহণ করা কিংবা অন্যকে দেওয়ার অনুমতি দিতে পারি না। (সুনানে বায়হাকী, হাদিস : ১১৩৮)

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে-হযরত মায়সারা রহ. বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, এক ব্যক্তির নিকট আমার কিছু মেয়াদি ঋণ ছিল। (মেয়াদের আগেই) তাকে বললাম, আমার পাওনা দিয়ে দাও, কিছু কমিয়ে দিব। (এটা বৈধ কি না?) তিনি বললেন, এমনটি করা সুদ। (আহকামুল কুরআন জাসসাস ১/৪৬৭)

প্রকাশ থাকে যে, মেয়াদের আগে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে যদি কম নেওয়ার বা দেওয়ার শর্ত না করা হয় এবং এমন কোনো প্রচলিত রীতিও না থাকে; বরং পাওনাদার নিজ থেকেই কিছু মূল্য কমিয়ে নেয় তবে তা সুদ বা নাজায়েজ হবে না।

এক্ষেত্রে বিক্রেতা স্বেচ্ছায় কিছু টাকা কম নিলে ক্রেতার জন্য ওই পরিমাণ টাকা রেখে দেওয়া বৈধ হবে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য পাতা

‘না’ ভোটসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন :

অন্যান্য পাতা

হাসপাতাল ছাড়লেন জামায়াত আমির

অন্যান্য পাতা

কোঁটচাদপুরে গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ

অন্যান্য পাতা

ভোটের প্রস্তুতি : সোয়া ৯ লাখ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More