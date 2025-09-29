মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৫ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাখাপি ইবনে সাজ্জাদ। এছাড়া অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম এবং গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন আলোচনায় অংশ নেন।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল আল মামুন। তিনি তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, নাগরিকের জানার অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় তথ্যের অবাধ প্রবাহের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

আলোচনায় আরও বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল হোসেন, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেনসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকবৃন্দ। বক্তারা বলেন, তথ্য অধিকার নিশ্চিত হলে দুর্নীতি কমবে, নাগরিক অধিকার সুদৃঢ় হবে এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে।

সভায় জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, তথ্য অধিকার আইন হচ্ছে জনগণের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার। তিনি সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজকে তথ্য অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

