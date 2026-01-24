মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মুজিবনগর প্রতিনিধি:জামায়াতে ইসলামী’র নেতাকর্মীদের ওপর সংঘটিত হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, জেলা রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি খায়রুল বাশার এবং জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম।
সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, পরিকল্পিতভাবে জামায়াতের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা চালানো হয়েছে, যা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। তারা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
নেতারা আরও বলেন, এ ধরনের দমন-পীড়ন চালিয়ে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা রোধ করা যাবে না। জামায়াতে ইসলামী শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করে এবং ভবিষ্যতেও জনগণের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে থাকবে।
সংবাদ সম্মেলন থেকে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়, যেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

