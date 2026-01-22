মেহেরপুরে দুটি আসনে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

মেহেরপুর প্রতিনিধি:আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) ও মেহেরপুর-২ (গাংনী) নির্বাচনী আসনে মোট ৭ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
আজ বুধবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ও জেলা রির্টানিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক তুলে দেন।
মেহেরপুর-১ আসনে ৪জন প্রার্থীর মাঝে প্রতীক দেয়া হয়েছে। প্রার্থীরা হলেন- জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন ধানের শীষ, জামায়াত ইসলাম মনোনীত প্রার্থী জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দিন খান দাঁড়িপাল্লা,
জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হামিদকে লাঙ্গল এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমানকে কাস্তে প্রতীক ।
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে ৩জন প্রার্থীর মাঝে প্রতীক দেয়া হয়েছে। প্রর্থীরা হলেন- জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন ধানের শীষ, জামায়াতে ইসলাম মনোনীত প্রার্থী জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি নাজমুল হুদা দাঁড়িপাল্লা এবং জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল বাকী লাঙ্গল প্রতীক দেয়া হয়েছে।
অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক খাতুনে জান্নাত, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হক, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলের প্রার্থীও নেতা কর্মী, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের প্রতিনিধি এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.