মেহেরপুরে দুটি আসনে ৫ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর প্রতিনিধি:ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর ২ সংসদীয় আসনের মনোনয়নপত্র বাছাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসারের উপস্থিতিতে এ বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ সময় জমাকৃত নথিতে ভুল থাকায় মেহেরপুর ১ আসনের পাঁচজন প্রার্থীকে বাতিল হিসাবে ঘোষণা করা হয়। অপরদিকে মেহেরপুর ১ আসনের চার প্রার্থী এবং মেহেরপুর ২ আসনের তিনজন প্রার্থীকে ভুল সংশোধনের সময় দেওয়া হয়। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের জন্য বিকেল চারটা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়।

১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মাসুদ অরুন , জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তাজ উদ্দিন খান, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ সিপিবির মিজানুর রহমান , জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদকে ত্রুটি সংশোধনের সময় দেওয়া হয়।

এছাড়া মেহেরপুর ২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল বারীকেও ত্রুটি সংশোধনের শর্তে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত সময় প্রদান করা হয়।

বাছাই শেষে বিভিন্ন কারণে একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

দলীয় মনোনয়ন না থাকায় কামরুল হাসান, আমিরুল ইসলাম ও রোমানা আহমেদের এর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান মোবু-এর এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন না থাক এবং ২০ নম্বর ফরম যথাযথ পূরণ না করার কারণে এনসিপি প্রার্থী সোহেল রানার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য পাতা

দামুড়হুদার উজিরপুরের লক্ষীগাড়ী মাঠে ফসলি জমির মাটি কাটার অপরাধে ১জনকে ৩০ হাজার টাকা…

অন্যান্য পাতা

২৮ বছরের বিএনপির রাজনীতির ইতি: ক্ষোভে ও অভিমানে পদত্যাগ করলেন যুবদল নেতা মোস্তফা- যোগ…

অন্যান্য পাতা

জীবননগর হাসাদাহে শিশুকুঞ্জ মডেল একাডেমি বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও কৃতি…

অন্যান্য পাতা

জীবননগর হাসাদাহে আশরাফিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার নুরানি বিভাগের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More