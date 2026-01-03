মেহেরপুরে দুটি আসনে ৫ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

মেহেরপুর প্রতিনিধি:ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর ২ সংসদীয় আসনের মনোনয়নপত্র বাছাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসারের উপস্থিতিতে এ বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ সময় জমাকৃত নথিতে ভুল থাকায় মেহেরপুর ১ আসনের পাঁচজন প্রার্থীকে বাতিল হিসাবে ঘোষণা করা হয়। অপরদিকে মেহেরপুর ১ আসনের চার প্রার্থী এবং মেহেরপুর ২ আসনের তিনজন প্রার্থীকে ভুল সংশোধনের সময় দেওয়া হয়। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের জন্য বিকেল চারটা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়।
১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মাসুদ অরুন , জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তাজ উদ্দিন খান, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ সিপিবির মিজানুর রহমান , জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদকে ত্রুটি সংশোধনের সময় দেওয়া হয়।
এছাড়া মেহেরপুর ২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল বারীকেও ত্রুটি সংশোধনের শর্তে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত সময় প্রদান করা হয়।
বাছাই শেষে বিভিন্ন কারণে একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।
দলীয় মনোনয়ন না থাকায় কামরুল হাসান, আমিরুল ইসলাম ও রোমানা আহমেদের এর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।
স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান মোবু-এর এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন না থাক এবং ২০ নম্বর ফরম যথাযথ পূরণ না করার কারণে এনসিপি প্রার্থী সোহেল রানার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।
