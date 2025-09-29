মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ, উদ্যোগে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের উদ্যোগে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিকেলে পৌর এলাকার শেখপাড়া ও কালাচাঁদপুরে এ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়।

গণসংযোগ চলাকালে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিএনপি নেতারা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং ধানের শীষের পক্ষে থাকার আহ্বান জানান। তারা জনগণের পাশে থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দলের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন।

এ সময় পৌর বিএনপির সাবেক নেতা হাবিব ইকবাল, ফজলু খানসহ দলের আরও নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। নেতারা বলেন, ধানের শীষের বিজয়ই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করবে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য পাতা

জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে রাজস্ব সম্মেলন মেহেরপুরে

অন্যান্য পাতা

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

অন্যান্য পাতা

মেহেরপুরে ভু-সম্পত্তি উদ্ধার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

অন্যান্য পাতা

আমঝুপী ইউনিয়ন ইসলামনগরে মহিলা দলের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More