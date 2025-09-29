মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ, উদ্যোগে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের উদ্যোগে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিকেলে পৌর এলাকার শেখপাড়া ও কালাচাঁদপুরে এ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়।
গণসংযোগ চলাকালে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিএনপি নেতারা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং ধানের শীষের পক্ষে থাকার আহ্বান জানান। তারা জনগণের পাশে থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দলের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন।
এ সময় পৌর বিএনপির সাবেক নেতা হাবিব ইকবাল, ফজলু খানসহ দলের আরও নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। নেতারা বলেন, ধানের শীষের বিজয়ই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করবে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.