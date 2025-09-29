মেহেরপুরে ভু-সম্পত্তি উদ্ধার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভু-সম্পত্তি জবরদখল থেকে উদ্ধার সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। তিনি বলেন, সরকারি ও বেসরকারি ভু-সম্পত্তি জবরদখল থেকে মুক্ত করতে হলে সকল দপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। একই সঙ্গে আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দখলকৃত সম্পত্তি উদ্ধার করার কাজ অব্যাহত থাকবে।
এ সময় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।
বক্তারা বলেন, ভু-সম্পত্তি উদ্ধার শুধু সরকারের সম্পদ রক্ষার জন্য নয়, সাধারণ মানুষের অধিকার সুরক্ষার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।
সভায় জেলার বিভিন্ন স্থানে দখলকৃত সম্পত্তির তালিকা, দখলমুক্ত করার কৌশল এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
