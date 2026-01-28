মেহেরপুর আমঝুপিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আমঝুপি প্রতিনিধি:বুধবার সকাল ১০টার দিকে যুব শক্তির অংশগ্রহন শিক্ষার উন্নয়েনে, বই পড়ার বিষয়ে মউক এর হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় ,মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এ সভার আয়োজন করে। মেহেরপুর পৌর সভার সাবেক প্যানেল মেয়র আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারন অফিসার ডা. মাহমুদা আফরোজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আশরাফুল আলম। আলোচনায় আরোও বক্তব্য রাখেন, মউক এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুরাদ হোসেন। সভার প্রবন্ধ তুলে ধরে বক্তব্য রাখের প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা। সভায় বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি অংশগ্রহন করেন। সভায় উপস্থাপন করেন সাদ আহমেদ।

