রাত নামলেই শীতার্ত মানুষের খোঁজে মাঠে নামেন সদর ইউএনও

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর প্রতিনিধি:শীতের তীব্রতায় যখন জনজীবন বিপর্যস্ত, তখন রাতের আঁধারেও শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম। গভীর রাতে সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে দরিদ্র, অসহায় শিশু, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

এই মানবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বারাদি লিল্লাহ বোর্ডিং ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা, গোভিপুর লিল্লাহ বোর্ডিং ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা এবং আমঝুপি এলাকার দরিদ্র ও অসহায় মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে লিল্লাহ বোর্ডিং ও হিফজ মাদ্রাসার সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মাঝেও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।
রাতের নীরবতায় শীতার্ত মানুষের দরজায় গিয়ে কম্বল পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগ স্থানীয়দের হৃদয় ছুঁয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের এমন মানবিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকায় এলাকায় ব্যাপক প্রশংসা ও ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয়রা বলছেন, প্রশাসনের এই সরাসরি সম্পৃক্ততা শীতার্ত মানুষের কষ্ট লাঘবে বড় ভূমিকা রাখছে এবং মানবিক প্রশাসনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার
খায়রুল ইসলাম বলেন দৈনন্দিন কাজের ব্যস্ততার মাঝেও সমাজের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা আমরা ভুলে যাইনি। শীতের এই কনকনে সময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

